Мэтт Робинсон: "В следующем раунде будет сложнее. ЦСКА нужно быть готовым"

Защитник ЦСКА Мэт Робинсон подвел итоги серии 1/8 финала Кубка Гагарина против "Спартака" (4-0). Игрок обороны отметил, что команде было непросто адаптироваться к насыщенному календарю - армейцы и красно-белые провели четыре матча за пять дней.

- В дерби может случиться, что угодно, - сообщил Робинсон. - Мы постарались и выиграли все 4 матча со "Спартаком" и завершили серию.

- Вышло просто?

- Не особо. У нас было несколько напряженных матчей. Удалось не отступать от плана и строго сыграть в обороне.

- И все же вы проведи четыре матча за пять дней.

- Ага. В сезоне у нас не было спаренных матчей, и к такому ритму мы не привыкли. Но в таком же расписании будут проходить следующие раунды, поэтому пришлось адаптироваться. К счастью, у нас глубокий запас, и тренеры могут ротировать состав, будучи уверенными, что всегда найдутся свежие игроки.

- Следующий раунд будет сложнее?

- Определенно, с каждой стадией становится сложнее. "Сочи" ли нам попадется, или "Йокерит". Нужно быть готовым, что придется непросто.

- Как самочувствие ваше и других олимпийцев после Кореи?

- Мы действительно играли много в последнее время. Нам давали отдохнуть несколько дней до серии, поэтому правильно подготовили ум и тело. Теперь у нас есть еще один перерыв до полуфинала конференции.

- Что случилось в эпизоде с удалением Телегина?

- Арбитры объявили решение по-русски, поэтому я ничего не понял. В целом судили нормально в серии. (Евгений БЕЛОУСОВ)