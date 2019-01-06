"Локомотив" с минимальным счетом переиграл "Слован"

"Локомотив" в домашней игре со счетом 1:0 одолел "Слован".

Победу ярославцам своим точным броском принес Якуб Накладал.

После этого матча "Локомотив" набрал 61 очко и укрепился на четвертой строчке в Западной конференции.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Локомотив" (Ярославль) - "Слован" (Братислава) - 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Накладал - 9 (бол., Козун, Крунвалль), 56:47 - 1:0.

Вратари: Коновалов - Чильяк (58:51).

Штраф: 0 - 8.

Броски: 38 (6+18+14) - 24 (9+10+5).

Судьи: Бирин, Овчинников.

6 января. Ярославль. "Арена-2000".

Все о КХЛ - здесь