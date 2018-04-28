12:35 | Хоккей — КХЛ

"Локомотив" продлил контракты с Кутузовым и Красковским


"Локомотив" подписал новые контракты с 32-летним защитником Александром Кутузовым и 21-летним нападающий Павлом Красковским, сообщается в официальном Твиттере клуба. Соглашения рассчитаны на один и два сезона, соответственно.

В последнем сезоне Кутузов сыграл только в регулярном чемпионате и в семи матчах забил один гол. Красковский в "регулярке" провел 51 игру и набрал 10 (3+7) очков, также нападающий принял участие в 9 встречах плей-офф, записав на свой счет одну результативную передачу.

Напомним, "Локомотив" вылетел из Кубка Гагарина на стадии 1/2 финала Западной конференции, где уступил СКА 1:4.

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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