Илья Ковальчук: "Усилению ЦСКА мы не завидуем"

Нападающий СКА Илья Ковальчук после благотворительного матча "От Чистого Сердца" между "Друзьями СКА" и "Друзьями Ковальчука" поздравил Романа Ротенберга, который оформил в этой встрече покер. По его словам, команда соскучилась по серьезным играм.
- Роман Ротенберг сегодня сделал покер...
- Поздравляем его с этим достижением!
- Акция собрала 10 миллионов рублей. На что они пойдут?
- Они пойдут на помощь следж-хоккеистам. Это было заявлено раньше. Здорово, что удалось собрать приличную сумму. Мы к этому стремимся. У нас была пара акций, когда собирали по 15-17 миллионов. Думаю, деньги помогут.
- Какие эмоции перед стартом сезона?
- Уже соскучились по серьезным играм. Старт сезона всегда приятен. Провели хорошую работу в тренировочном лагере. Неплохо сыграли на турнире Пучкова. Подходим к первым матчам во всеоружии.
- Глядя на усиление ЦСКА, не завидуете?
- Я ничему не завидую.
- Не боитесь такого соперника?
- Очень боимся! (Улыбается) (Сергей ЯРЕМЕНКО)