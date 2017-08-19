Илья Ковальчук: "Усилению ЦСКА мы не завидуем"

Нападающий СКА Илья Ковальчук после благотворительного матча "От Чистого Сердца" между "Друзьями СКА" и "Друзьями Ковальчука" поздравил Романа Ротенберга, который оформил в этой встрече покер. По его словам, команда соскучилась по серьезным играм.

- Роман Ротенберг сегодня сделал покер...

- Поздравляем его с этим достижением!

- Акция собрала 10 миллионов рублей. На что они пойдут?

- Они пойдут на помощь следж-хоккеистам. Это было заявлено раньше. Здорово, что удалось собрать приличную сумму. Мы к этому стремимся. У нас была пара акций, когда собирали по 15-17 миллионов. Думаю, деньги помогут.

- Какие эмоции перед стартом сезона?

- Уже соскучились по серьезным играм. Старт сезона всегда приятен. Провели хорошую работу в тренировочном лагере. Неплохо сыграли на турнире Пучкова. Подходим к первым матчам во всеоружии.

- Глядя на усиление ЦСКА, не завидуете?

- Я ничему не завидую.

- Не боитесь такого соперника?

- Очень боимся! (Улыбается) (Сергей ЯРЕМЕНКО)