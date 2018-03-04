Герман Титов – о поражении от "Салавата": "Не один Фурх виноват, не готова была вся команда"

Главный тренер "Авангарда" Герман Титов после поражения от "Салавата Юлаева" (4:6) в первом матче 1/8 финала Кубка Гагарина отметил, что не голкипер омичей виноват в неудачном результате встречи.

– Вторая и третья 20-минутки очень понравились. Невынужденное удаление в конце матча предрешило исход игры.

– Сегодня не угадали с вратарем?

– Фурх у нас считается первым номером, мы его планировали. Получилось так, как получилось. Не один Фурх виноват, не готова была вся команда.

– У вас то один вратарь не выручит, то другой, как вы будете решать проблему с вратарями?

– Мои наставники после игры сказали, что нужно переспать с этим. Подумаем завтра, решим.