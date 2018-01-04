Генеральный менеджер "Барыса": "Сен-Пьер продолжит выступление за сборную Казахстана"

Генеральный менеджер "Барыса" Ержан Алдабергенов в интервью клубной пресс-службе отметил, что участие Дастина Бойда на чемпионате мира за сборную Казахстана зависит от того, как далеко зайдет московское "Динамо" в плей-офф Кубка Гагарина. Алдабергенов также добавил, что Мартен Сен-Пьер продолжит выступление за Казахстан.

– Расскажите о последних изменениях в составе, в частности, проясните ситуацию с Кори Тривино?

– По порядку. Ранее Кори официально расторг соглашение с "Барысом" и, согласно договору о сотрудничестве между двумя клубами, должен был отправиться в расположение "Торпедо". Неожиданно он получил приглашение из Германии, и решил отправиться в немецкую лигу. Но ввиду официальной договоренности между клубами, Тривино вернулся в Усть-Каменогорск и подписал контракт с "Торпедо".

– Что с защитником Джордоном Сауторном, которого не было в заявке в последних четырех играх "Барыса"?

– С Сауторном мы подписывали двусторонний контракт. В расчете на то, что он поможет "Номаду" в Континентальном Кубке. Однако Джордон отказался играть за "Номад". В связи с этим, в рамках договора о сотрудничестве с "Торпедо" мы отправляем Джордона обратно в Усть-Каменогорск. Напомню, что его контракт с "Барысом" действует до конца текущего сезона, он в любой момент может быть вызван в Астану.

– Многие болельщики до сих пор переживают по поводу обмена Мартина Сен-Пьера в "Адмирал". Развейте слухи, действительно ли был какой-то конфликт?

– Евгений Геннадьевич ранее уже комментировал эту историю, ничего нового не скажу. Мартин хотел играть в первой пятерке. Но как мы могли разорвать звено, которое по статистике шло и продолжает идти лидером в Лиге? Мартин исправно набирал очки в других игровых сочетаниях, но хотел именно в первое звено. Он сам попросил обмен в "Адмирал", где он играл бы в ведущем звене. Так, как он является возрастным игроком, ему важно было получить долгосрочный контракт, который он подписал с "Адмирал" на два года. Мартин остается игроком сборной Казахстана. Президент и я говорили с ним, он пообещал участвовать в играх за сборную Казахстана на Чемпионате мира.

Кстати, по поводу другого нашего сборника Дастина Бойда. Мы уже говорили, что он намерен продолжить выступление за сборную Казахстана. Дастин не только говорит, но и показывает это – в матчах с "Барысом" в Москве и Астане держал руку на сердце. Во время его краткосрочного визита в Астану летом президент клуба говорил с Дастином по поводу его выступления за сборную и последующего окончанию контракта с "Динамо" возвращению в "Барыс". Дастин пообещал, что его участие за национальную команду на апрельском чемпионате мира будет зависеть от того, как далеко зайдет его клуб в плей-офф Кубка Гагарина.