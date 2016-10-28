Федор Канарейкин: "Совершенно не видел нашего канадского легионера"

Главный тренер "Авангарда" Федор Канарейкин остался недоволен игрой клуба в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Трактора" (1:3). В частности, специалист раскритиковал действия форварда Дерека Роя.

– "Трактор" хочу поздравить с победой. Что касается нас, то у меня есть вопросы к команде, – цитирует официальный сайт "Трактора" Канарейкина. – С каким настроем мы начали игру? Думаю, что многие у нас закончили еще до начала игры и ушли на перерыв. Я совершенно не видел нашего канадского легионера. Дисциплина повлияла на сегодняшнюю игру, удаления совершенно не нужные. Недорабатывали, совсем не хотели идти на "пятак", откуда забиваются голы. Не то, что нам не давали, мы сами туда не лезли. Хочу посмотреть на два момента, которые повлияли на результат. Понятно, что Пережогин, возможно, в том моменте был не прав, но за что четыре минуты тоже не знаю. Еще есть сомнения по эпизоду с удалением Паршина. Надо посмотреть видео.

– Антон Бурдасов надолго выбыл?

– Я думаю, что он начнет работать восьмого числа. Откровенно говоря, пауза уже затянулась. Хотелось бы на него посмотреть в этом чемпионате. Также как и на Хохрякова. Эти люди находятся в лазарете, поэтому ждем их возвращения.

– Не было желания снять голкипера в конце, когда у "Трактора" было удаление?

– Желание не всегда совпадает с возможностями. По игре чувствовалось, что надо делать. Да и Рой имел прекрасный момент, когда бросал со "среднего пятака". Куда он ее там отправил? В сетку или воробья сшибал. Что еще улучшать надо?