15:09 | ХОККЕЙ — КХЛ

Евгений Губарев: "Трактор" не вел переговоров с Нестеровым"

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Генеральный менеджер "Трактора" Евгений Губарев заявил, что клуб не вел переговоров о возвращении защитника "Тампа-Бэй" Никиты Нестерова. Права на 23-летнего игрока принадлежат челябинскому клубу. Ранее сообщалось, что Нестеров рассматривает возможность возвращения в КХЛ. В текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ россиянин провел 28 матчей, в которых набрал 8 (2+6) очков.

Разговоров никаких ни с Никитой, ни с его агентом не было, – цитирует ТАСС Губарева. - Думаю, что все это надумано ради громкого заявления.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3927578

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