Евгений Губарев: "Трактор" не вел переговоров с Нестеровым"

Генеральный менеджер "Трактора" Евгений Губарев заявил, что клуб не вел переговоров о возвращении защитника "Тампа-Бэй" Никиты Нестерова. Права на 23-летнего игрока принадлежат челябинскому клубу. Ранее сообщалось, что Нестеров рассматривает возможность возвращения в КХЛ. В текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ россиянин провел 28 матчей, в которых набрал 8 (2+6) очков.

– Разговоров никаких ни с Никитой, ни с его агентом не было, – цитирует ТАСС Губарева. - Думаю, что все это надумано ради громкого заявления.