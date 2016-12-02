Буллит Мейи принес рижскому "Динамо" победу над "Магниткой"

Магнитогорский "Металлург" на выезде по буллитам уступил рижскому "Динамо" – 3:4 Б. Дублем у хозяев отметился Микс Индрашис. Решающий бросок на счету Гинтса Мейи. У "Магнитки" по шайбе забросили Данис Зарипов и Сергей Мозякин.

Несмотря на второе подряд поражение, "Металлург" по-прежнему лидирует в Восточной конференции. Рижане занимают 14-ю позицию на Западе.

Отметим, что эта игра стала 600-й для вратаря "Магнитки" Василия Кошечкина в чемпионатах России.

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"Динамо" (Рига) – "Металлург" (Магнитогорск) – 4:3 Б (1:0, 2:2, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Цибульскис – 2, 7:55 – 1:0. Филиппи – 3 (Осала), 23:22 – 1:1. Мозякин – 29 (бол., Зарипов, Антипин), 24:24 – 1:2. Индрашис – 4 (Дарзиньш), 31:50 – 2:2. Индрашис – 5 (бол., Бичевскис, Дарзиньш), 37:19 – 3:2. Зарипов – 9 (Мозякин, Коварж), 58:17 – 3:3.

Победный буллит: Мейя.

Вратари: Калныньш – Кошечкин (57:34 – 58:17).

Штраф: 8 – 2.

Броски: 25 (6+12+5+2) – 50 (8+22+17+3).

Судьи: Гусев, Оленин.

2 декабря. Таллин. "Арена Тондираба".