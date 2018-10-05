"Авангард" одержал восьмую победу подряд, обыграв рижское "Динамо"

"Авангард" победил рижское "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 5:2. Двумя результативными передачами отметился защитник омичей Максим Чудинов.
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"Авангард" (Омск) - "Динамо" (Рига) - 5:2 (2:0, 2:0, 1:2)
Голы: Широков - 8 (Чудинов, Михеев), 0:02 - 1:0. Семенов - 8 (Покка, Пережогин), 12:28 - 2:0. Фрэнсон - 3 (Галимов), 22:22 - 3:0. Михеев - 5 (Мурыгин, Чудинов), 32:19 - 4:0. Мюттюнен - 6 (Дарзиньш, Виделль), 43:34 - 4:1. Виделль - 10 (Дарзиньш, Майоне), 48:45 - 4:2. Покка - 2 (Фисенко, Медведев), 54:52 - 5:2.
Вратари: Мурыгин - Гудлевскис (59:46).
Штраф: 10 - 2.
Броски: 33 (13+12+8) - 21 (7+6+8).
Судьи: Викман, Юдаков.
5 октября. Балашиха. ЛД "Арена Балашиха".