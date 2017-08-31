Артис Аболс: "Нельзя ругать игроков за то, что у них меньше мастерства"

Главный тренер "Лады" Артис Аболс после поражения от "Ак Барса" (2:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что у него нет претензий к команде по самоотдаче. По словам специалиста, нельзя ругать хоккеистов за меньший уровень мастерства.

– "Ак Барс" с победой. Первый период провели хорошо, второй – это игра в игре, – приводит пресс-служба казанцев слова Аболса. – Ясно, что тот, кто владеет шайбой, у того большое преимущество – дальняя скамейка, защитникам трудно поменяться. Второй период был за "Ак Барсом".

В третьем периоде мы перешли на три пятерки. Думаю, мы смогли добавить в игре, начали создавать моменты. Но удаления и наши ошибки не дали нам зацепиться за очки в этом матче. Но ребята бились, пластались. По самоотдаче претензий у меня нет вообще. Ругать их за то, что меньше мастерства нельзя.

– Никита Филатов сыграет в домашних матчах?

– Надеемся.