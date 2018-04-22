Андрей Кузьменко: "ЦСКА провел достойный сезон"

Нападающий ЦСКА​ Андрей Кузьменко после поражения в финале Кубка Гагарина от "Ак Барса" (1-4) оценил выступление своей команды. По его словам, казанцы победили за счет опыта.

– Что все-таки не получилось у вашей команды в серии с "Ак Барсом"? - вопрос Кузьменко.

– Сейчас сложно сказать сразу после матча обо всей серии. Но если немного подумать, то в каждой игре у нас были грубые ошибки. "Ак Барс" за это постоянно наказывал. У них опытная команда. Где-то это сыграло свою роль. Тогда как мы не смоги реализовать ошибки соперника.

– Если бы ЦСКА удалось наладить большинство, то это могло стать решающим козырем?

– Я бы так не сказал. "Ак Барс" то же мало забил в большинстве, как и мы. В плей-офф разбирается каждый шаг соперника. Очень тяжело что-то новое придумать.

– Есть какое-то удовлетворение от сезона?

– Должно пройти какое-то время, чтобы можно было сделать вывод по сезону – хорошо или плохо. В целом достойно, но выиграть титул не получилось.

– В чем отличие СКА от "Ак Барса"?

– У Казани сильнее оборона. Уже сколько лет прошло, как Билялетдинов поставил им эту тактику. Они из года в год играют в такой манере. СКА больше нацелен на атаку. Вот и вся разница. Наверное, нам это и помогло в финале конференции.

– Победа над СКА не выхолостила?

– Нет, это не причем. После каждого раунда нам давали передохнуть. Времени для восстановления было достаточно. Мы с новыми силами готовились к следующему раунду.

– Гарипов был лучшим игроком у "Ак Барса"?

– У них вся команда хорошая. Не стоит выделять кого-то одного. Все у них молодцы, сыграли здорово. Мне же остается только поблагодарить наших болельщиков. Они – молодцы, поддерживали нас весь сезон. (Игорь ЕРОНКО)