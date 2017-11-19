Александр Логинов: "На "зеленое дерби" настрой будет запредельный"

Капитан "Салавата Юлаева" Александр Логинов отметил, что команда победила в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ "Сочи" (3:1) благодаря улучшившейся реализации. По словам хоккеиста, у уфимцев сейчас будет запредельный настрой на следующую игру - "зеленое дерби" с "Ак Барсом".

- Хорошо, что сегодня выиграли, порадовали наших болельщиков, которые заждались побед, как и мы сами, - цитирует официальный сайт "Салавата" Логинова. - Более или менее стали проще играть, пошло сегодня большинство - реализовали три гола. Думаю, за счет этого и выиграли сегодня. Думаю, зацепимся за игру и дальше будет больше побед. С "Локомотивом" тоже создали много голевых моментов и забили всего два гола и вследствие своих ошибок глупых проиграли матч. Делаем выводы, анализ и готовимся к следующему матчу.

- Что поменяли? Наладилась игра в большинстве?

- Да особо ничего не поменяли. Стали больше двигаться. Стоячая игра была, мало бросков было. Сегодня стали много бросать. Броски пошли за счет того, что за в движении стали создавать себе моменты. Будут броски - будут голы.

- Следующая игра с "Ак Барсом". Как готовиться?

- Без комментариев, потому что это "зеленое дерби" и настрой будет запредельный.