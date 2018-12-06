9 игроков из КХЛ попали в заявку сборной Чехии на Кубок Первого канала

Сборная Чехии огласила заявку на второй этап Евротура - Кубок Первого канала. Турнир состоится в Москве и Санкт-Петербурге с 13 по 16 декабря.

В заявку команды попали 9 игроков из КХЛ. Полностью список хоккеистов выглядит так:

вратари: Патрик Бартошак ("Витковице"), Доминик Фурх ("Северсталь"), Симон Хрубец ("Оцеларжи");

защитники: Давид Мусил, Милан Доудера (оба – "Оцеларжи"), Михал Йордан ("Амур"), Якуб Киндл ("Пльзень"), Якуб Крейчик ("Лукко"), Ондржей Немец, Ян Стенцель (оба – "Комета"), Филип Павлик, Петр Заморски (оба – "Маунтфилд"), Ондржей Витасек ("Куньлунь");



нападающие: Михал Булирж ("Металлург"), Иржи Секач ("Ак Барс"), Милан Гулаш ("Шкода"), Робин Ганзл ("Спартак"), Роберт Коусал ("Брюнэс"), Доминик Кубалик, Иржи Новотны (оба – "Маунтфилд"), Андрей Нестрашил ("Нефтехимик"), Радован Павлик ("Маунтфилд"), Ондржей Роман ("Витковице"), Михал Ржепик ("Слован"), Давид Томашек ("Ювяскюля"), Гинек Зогорна ("Лахти), Томаш Зогорна ("Амур").