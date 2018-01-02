Тренеры сборной России определились с составом на отборочный матч ЧМ против Люксембурга

Тренерский штаб сборной России определился с составом на матч отборочного турнира чемпионата мира 2019 года против Люксембурга, сообщается на официальном сайте Федерации гандбола России. Встреча состоится 3 января на площадке соперников.

В заявку были включены 16 человек. Она выглядит следующим образом:

вратари - Олег Грамс ("Дюнкерк", Франция), Виктор Киреев ("Мотор", Украина);

левые крайние - Роман Остащенко ("Чеховские медведи"), Тимур Дибиров ("Вардар", Македония);

левые полусредние - Александр Шкуринский (БГК им. Мешкова, Белоруссия), Виталий Комогоров ("Динамо", Румыния), Сергей Горбок ("Пик Сегед", Венгрия), Дмитрий Санталов ("Чеховские медведи");

разыгрывающий - Дмитрий Житников ("Пик Сегед", Венгрия);

линейные - Глеб Калараш ("Магдебург", Германия), Максим Михалин (СКИФ), Денис Васильев ("Чеховские медведи");

правые полусредние - Дмитрий Киселев ("Университет-Нева"), Сергей Шельменко ("Мотор", Украина);

правые крайние - Даниил Шишкарев ("Вардар", Македония), Дмитрий Ковалев ("Спартак").

Напомним, после двух туров сборная России занимает первое место в группе 1, набрав четыре очка. Люксембуржцы с одним очком располагаются на четвертой позиции.