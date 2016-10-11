Глава Федерации гандбола России Сергей Шишкарев сравнил женскую сборную России с золушками. Подопечные Евгения Трефилова завоевали золото Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

– Могу сравнить наших девушек, которые выиграли Олимпиаду, с 15 золушками, – сказал Шишкарев в ходе заседания Совета при Президенте РФ по развитию физкультуры и спорта во Владимирской области, которое транслировалось в эфире телеканала "Россия 24". - В Бразилии они преобразились и показали себя во всей красе. Мне хотелось попросить помощи для развитии гандбола в России, нам необходима небольшая поддержка. У меня есть желание реконструировать Универсальный спортивный комплекс "Дружба" и на его базе создать гандбольный центр. (ТАСС)