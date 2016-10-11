20:17 | ГАНДБОЛ

Шишкарев сравнил женскую сборную России с золушками

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Глава Федерации гандбола России Сергей Шишкарев сравнил женскую сборную России с золушками. Подопечные Евгения Трефилова завоевали золото Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

Могу сравнить наших девушек, которые выиграли Олимпиаду, с 15 золушками, – сказал Шишкарев в ходе заседания Совета при Президенте РФ по развитию физкультуры и спорта во Владимирской области, которое транслировалось в эфире телеканала "Россия 24". - В Бразилии они преобразились и показали себя во всей красе. Мне хотелось попросить помощи для развитии гандбола в России, нам необходима небольшая поддержка. У меня есть желание реконструировать Универсальный спортивный комплекс "Дружба" и на его базе создать гандбольный центр. (ТАСС)

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3696241

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Sisley

действительно - золушки. одели туфельку и выиграли золото ОИ, а как только сняли - проиграли три матча подряд.

20:47

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