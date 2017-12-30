Сергей Шишкарев: "Не думаю, что кто-то отберет у нашей сборной медали чемпионата Европы"

Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев выразил надежду, что российские гандболистки не лишатся медалей чемпионата Европы до 19 лет. Также он подчеркнул, что окончательное решение Европейская гандбольная федерация (EHF) вынесет до начала мужского первенства (12 января).

– Заседание в EHF по нашим гандболисткам прошло, но решения пока нет, – цитирует "Р-Спорт" Шишкарева. – По тем впечатлениям, которые оставило заседание, могу сказать, что есть надежды на хорошее для нас решение. Думаю, что могут снять отстранение, они же уже полгода не играют. Игроки уже выдержали определенную дисквалификацию, они с августа не играют. Надеемся, что будет вынесено только предупреждение, игроки не виноваты. Что касается медалей, то думаю, что их не отберут у нашей сборной.

Сейчас в EHF все в отпусках. Думаю, что до начала мужского чемпионата Европы огласят решение.

Напомним, в сентябре в допинг-пробах россиянок Антонины Скоробогатченко, Марии Дувакиной и Марии Дудиной, которые участвовали в чемпионате Европы для игроков не старше 19 лет, был обнаружен мельдоний. Федерация временно отстранила гандболисток от соревнований.