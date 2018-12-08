Полина Кузнецова: "Склоняюсь к тому, что жить буду не в России"

Российская гандболистка Полина Кузнецова в интервью "СЭ" рассказала, что пока не определилась с тем, где будет жить. В прошлом сезоне она играла за македонский "Вардар".

– Будущую жизнь связываете с Россией или Македонией?

– Всегда мечтала иметь дом где-нибудь в тепле и у моря. Сейчас сложно сказать наверняка, но я склоняюсь к тому, что жить буду не в России. У меня же молодой человек из Македонии. Да и жизнь там недорогая. Еда раза в два дешевле, чем в Ростове. В Скопье можно ходить по ресторанам, и ты при этом меньше заплатишь, чем если в России будешь покупать продукты, и сама готовить. Самый солидный ресторан там – суши-бар. Как-то посидели на 4000 рублей, объелись и еще на следующий день осталось. И это считалось дорого.

– Люди прочитают и скажут: "Ну, приехали. Не в России она хочет жить".

– Думаю, любой человек, будь у него такая возможность, поехал бы жить на море в теплые страны. Я же периодически буду приезжать домой, у меня здесь родные. Единственное, нужно определиться с сыном– где и на каком языке Ярославу учиться.

– Вы считаете себя патриотом?

– Да. Я никогда не пойду против России, ни за что не стала бы играть за другую сборную, даже если бы меня не брали в нашу. Когда кто-то ругает нашу страну, я ее защищаю. Но адекватно, если что-то действительно плохо – так и говорю. (Владимир Иванов)

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