15:21 | ГАНДБОЛ

Капитан сборной СССР Владимир Белов скончался на 59-м году жизни

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Чемпион мира-1982, капитан сборной СССР Владимир Белов скончался в возрасте 58 лет. Он ушел из жизни вечером 14 ноября. О причинах смерти не сообщается. В последние годы Белов занимал должность генерального директора физкультурно-спортивного объединения "Юность Москвы".

"Коллектив Федерации гандбола России выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Владимира Борисовича", - говорится в сообщении, опубликованном на официально сайте ФГР.

Дополнительная информация

http://www.rushandball.ru/news/skonchalsya-chempion-mira-1982-kapitan-sbornoy-sssr-vladimir-belov

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