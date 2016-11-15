Капитан сборной СССР Владимир Белов скончался на 59-м году жизни

Чемпион мира-1982, капитан сборной СССР Владимир Белов скончался в возрасте 58 лет. Он ушел из жизни вечером 14 ноября. О причинах смерти не сообщается. В последние годы Белов занимал должность генерального директора физкультурно-спортивного объединения "Юность Москвы".

"Коллектив Федерации гандбола России выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Владимира Борисовича", - говорится в сообщении, опубликованном на официально сайте ФГР.