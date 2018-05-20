Главный тренер гандбольного "Спартака": "Мы провалили начало матча с "Чеховскими медведями"

Главный тренер "Спартака" Василий Филиппов отметил, что команда не смогла достичь более приемлемого результата в финале чемпионата России с "Чеховскими медведями" (29:35, счет в серии 0-2) из-за неудачного начала встречи. Благодаря этой победе, команда из Чехова оформила 17-е чемпионство подряд.

- Мы провалили начало, получили разницу в восемь мячей в начале десятиминутки, - приводит ТАСС слова Филиппова. - Такие разрывы не отыгрываются, но неимоверными усилиями мы смогли сократить до минимальной разницы - до двух мячей. Но потом, к сожалению, опять провалились. Чеховская команда в конце сезона была намного свежее, плей-офф они прошли легче, у нас же против клуба "Университет Лесгафта - Нева" были тяжелые матчи, это сказалось на игре.

Напомним, для красно-белых это был первый сезон после создания в августе 2017 года.