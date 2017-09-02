Гандболистки "Ростов-Дона" стали обладателями Суперкубка России

"Ростов-Дон" обыграл "Кубань" в матче за Суперкубок России среди женских команд. Встреча завершилась со счетом 32:22. Самым результативным игроком встречи стала левый полусредний победителей Александрина Кабрал Барбоса. На ее счету шесть мячей.