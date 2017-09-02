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14:35 | Гандбол

Гандболистки "Ростов-Дона" стали обладателями Суперкубка России

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"Ростов-Дон" обыграл "Кубань" в матче за Суперкубок России среди женских команд. Встреча завершилась со счетом 32:22. Самым результативным игроком встречи стала левый полусредний победителей Александрина Кабрал Барбоса. На ее счету шесть мячей.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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wowaizrostowa73

Девушки , с победой !!!

14:48