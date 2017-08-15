ФГР отозвала тренера юношеской сборной России с ЧМ за неподобающее поведение

Федерация гандбола России (ФГР) отозвала главного тренера юношеской сборной России U-19 Николая Чигарева с чемпионата мира в Грузии за неподобающее поведение во время матча против Туниса (30:31). Сообщение о поведении специалиста ФГР получила на следующий день от Международной федерации гандбола (ИГФ).

– Главный тренер российской сборной на протяжении всей игры обращался к официальным лицам Международной федерации гандбола за столом в неподобающей манере, жалуясь на действия судьи, – гласит сообщение на сайте ФГР. – Кроме того, на 43-й минуте матча главный тренер бросил на судейский столик зеленую карточку неуважительным образом, так что карточка в итоге оказалась на середине стола.

В дополнительном отчете представитель ИГФ на матче Франтишек Тоборски отдельно указал на недопустимый язык жестов и неприемлемое поведение главного тренера сборной России, при этом заметив, что данные действия поспособствовали тому, что матч приобрел неспортивный характер.

В соответствии с мнением господина Тоборски главный тренер сборной России ответственен за неспортивный характер матча, и в связи с этим господин Чигарев получил наказание в виде дисквалификации на 2 игры в соответствии со статьей 1.2.2 "Правил, касающихся наказаний и штрафов".

Разобрав инцидент, Федерация гандбола России приняла решение об отзыве Николая Чигарева с чемпионата мира. В Тбилиси для урегулирования инцидента вылетел генеральный директор Федерации гандбола России Лев Воронин.

Отмечается, что ИГФ сообщила о наложении штрафа на ФГР в размере 5000 швейцарских франков.