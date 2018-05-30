Евгений Трефилов: "Российской команде нужна "свежая кровь"

Главный тренер женской сборной России Евгений Трефилов заявил, что команде нужны молодые спортсменки перед Олимпиадой-2020 в Токио. Специалист отметил, что в настоящее время есть девушки, которыми можно заменить гандболисток, завершающих карьеру. Сборная России завершила подготовку к отборочным матчам чемпионата Европы-2018 против команд Португалии и Австрии, которая проходила с 21 мая на базе в Новогорске, сообщает официальный сайт Федерация гандбола России.

– Мы старались девушек сильно не нагружать, – цитирует Федерация гандбола России Трефилова. – Меня порадовало, как работали молодые игроки, среди них есть талантливые гандболистки, но фамилий называть не буду. Важно, что у нас есть видение, что, если кто-то из игроков в ближайшее время решит завершить карьеру, у нас будет, кем их заменить.

Я и дальше буду привлекать молодых игроков. После Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро многие завершили карьеру, а до Игр в Токио два года, и целый ряд гандболисток моложе не станут. Обновление состава необходимо, нам нужна "свежая кровь".

В четверг в Синише сборная России проведет отборочный матч чемпионата Европы-2018 с Португалией. Начало встречи – в 19.00 по московскому времени.