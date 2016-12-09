Анна Вяхирева: "Новичкам сборной будет тяжело с Норвегией"

Правая полусредняя сборной России Анна Вяхирева в преддверии матча группового турнира чемпионата Европы против Норвегии в интервью ФГР подчеркнула, что команда хорошо тренировалась перед этой встречей. В активе подопечных Евгения Трефилова на первом групповом турнире одна победа и одно поражение.

– Анна, в каком состоянии находится сборная России перед матчем с Норвегией? Удалось ли нашей команде прийти в себя после неудачной встречи с Румынией?

– Я очень надеюсь на это. Мы хорошо тренировались перед матчем с Норвегией. Да, после игры с румынками морально нам было тяжеловато, но думаю, что это не позволит засомневаться в своих действиях, а, напротив, задаст нужный импульс, даст толчок вперед. Мы будем стараться, бороться. Надеюсь, что все, что было после матча с Румынией, станет для нас мотивацией.

– По вашему мнению, есть ли у сборной проблемы с поиском мотивации, учитывая, что летом была одержана главная победа – на Олимпийских играх?

- Говорить о том, что Олимпиада взята, а чемпионат Европы нам не нужен, неправильно. Я не могу говорить за всю команду, но лично я всегда хочу побеждать. Я очень хочу, чтобы мы завоевали на чемпионате Европы медали. Уверена, что вся команда будет прикладывать для этого все усилия.

– Но для начала нужна победа над сборной Норвегии.

– И наша команда это прекрасно понимает! Мне кажется, что новичкам нашей команды будет тяжело. Мы знаем игроков сборной Норвегии, знаем, каково бывает в матчах с ними. Это очень сложный соперник. Но нам отступать некуда.