Жена Ерохина ответила Орейро по поводу сексуальности своего мужа

Вероника Ерохина, жена полузащитника "Зенита" Александра Ерохина ответила на слова известной уругвайской актрисы и певицы Наталии Орейро по поводу своего мужа. Ранее Орейро назвала Ерохина самым сексуальным футболистом сборной России.

Ерохина выложила в Instagram Stories новость со словами Орейро, подписав ее так: "Вкусы совпадают".

Матчи чемпионата мира-2018 пройдут на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Ростове, Казани, Волгограде, Саранске, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде и Екатеринбурге.

Сборная России в группе A сыграет с Саудовской Аравией (14 июня, "Лужники", Москва), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).

Сборная России объявила состав на чемпионат мира-2018 //

Как попасть на чемпионат мира по футболу //

Сборная России на чемпионате мира по футболу