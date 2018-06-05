Наталья Орейро назвала самого сексуального игрока сборной России

Известная уругвайская певица Наталья Орейро в преддверии чемпионата мира-2018 в эфире "Спорт ФМ" назвала самого сексуального игрока сборной России. По мнению исполнительницы, им стал полузащитник Александр Ерохин.

Также Орейро, сказала, что на предстоящем мировом первенстве она будет поддерживать сборную России.

- Я думаю сыграть за сборную России, потому что неплохо играю футбол, - сказала певица. - И мне говорят, что они не очень хорошо подготовлены.

Матчи чемпионата мира-2018 пройдут на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Ростове, Казани, Волгограде, Саранске, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде и Екатеринбурге.

Сборная России в группе A сыграет с Саудовской Аравией (14 июня, "Лужники", Москва), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).

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