Нидерланды — Швеция: прогноз Александра Мостового на матч ЧМ-2026

20 июня во втором туре группового этапа ЧМ-2026 состоится матч между сборными Нидерландов и Швеции. Встреча пройдет на стадионе «NRG» в Хьюстоне и начнется в 20.00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на телеканале «Матч ТВ». Главный арбитр — Майкл Оливер из Англии.

Чемпионат мира. Группа F.

20 июня, 20:00. NRG Stadium (Хьюстон)

Нидерланды — фаворит встречи. На их победу можно поставить с коэффициентом 1.75, вероятность этого исхода — примерно 55%. Ничья котируется за 4.10 (24%), успех Швеции — за 4.70 (21%).

Прогноз и ставка Александра Мостового на матч ЧМ-2026 Нидерланды — Швеция

«Ох, непросто здесь, очень непросто. Швеция в первой игре разгромила Тунис 5:1, хотя, наверное, мало кто такого ждал, да и сами шведы вряд ли рассчитывали настолько уверенно начать. Команда вообще пробилась на чемпионат мира через стыки, но по составу она хорошая. Я всегда говорю: надо смотреть, кто где играет, в какой форме и какого уровня футболисты.

Вот Швеция этим и воспользовалась. Там есть качество впереди, есть игроки из сильных чемпионатов, поэтому такой результат не с неба упал. Другое дело, что после одного разгрома тоже нельзя сразу делать большие выводы. Чемпионат мира длинный, и следующий соперник уже совсем другого уровня.

Нидерланды вроде бы доминировали с Японией, дважды вели, но японцы — команда колючая. Они до конца терпят, бегут, цепляются за каждый момент и в итоге сравняли. Ничего особенного в этом нет: Япония последние годы играет хорошо, организованно, и просто так ее давно уже никто не обыгрывает.

Поэтому матч Нидерландов против Швеции для меня — очень ровная история. У голландцев больше статуса, у шведов после 5:1 будет уверенность, но по игре здесь вполне напрашивается ничейный результат. Думаю, это может быть 1:1, а если матч раскроется, то и вовсе 2:2», — цитирует Мостового «Ставка ТВ».

Рекомендуемая ставка: ничья за 4.10, ничья 1:1 — за 8.00.