Жоаозиньо назвал маловероятной возможную победу Бразилии на ЧМ-2026

Бывший полузащитник «Краснодара» и «Динамо» Жоаозиньо поделился с «СЭ» мнением о том, способна ли сборная Бразилии выиграть чемпионат мира-2026.

После двух туров групповой стадии команда лидирует в группе C с 4 очками. Бразильцы сыграли вничью с Марокко (1:1) и разгромили Гаити (3:0).

«Мне не нравится, как играет сборная Бразилии. Даже после победы над Гаити мнение не изменилось. Сейчас трудно отнести бразильцев к фаворитам чемпиона мира. Им будет очень тяжело взять трофей с такой игрой», — сказал Жоаозиньо «СЭ».

В заключительном, третьем туре групповой стадии ЧМ-2026 Бразилия сыграет против Шотландии. Матч пройдет в ночь на четверг, 25 июня и начнется в 1.00 (мск).