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Германия — Кот-д'Ивуар: прямая трансляция матча ЧМ 2026 по футболу

Германия и Кот-д'Ивуар сыграют в матче группового этапа ЧМ-2026 20 июня
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Сборная Германии.
Фото Reuters

Сборные Германии и Кот-д'Ивуара сыграют в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026 в субботу, 20 июня. Игра состоится на стадионе «Бимо Филд» в Торонто (Канада). Стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени. Матч Германия — Кот-д'Ивуар можно посмотреть бесплатно в приложении WINLINE.

Чемпионат мира. Группа E.
20 июня, 23:00. BMO Field (Торонто)
Германия
Кот-д`Ивуар

Германия стартовала на чемпионате мира с победы над Кюрасао со счетом 7:1. Кот-д'Ивуар в первом туре обыграл Эквадор — 1:0. Команды выступают в группе E, где также играют сборные Кюрасао и Эквадора.

ЧМ-2026 пройдет в трех странах — США, Канаде и Мексике. Впервые в турнире примут участие 48 сборных вместо 32.

Все матчи чемпионата мира по футболу — 2026 смотрите бесплатно в приложении WINLINE.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча Германия — Кот-д'Ивуар. За основными событиями и результатом игры можно следить в матч-центре на нашем сайте.

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