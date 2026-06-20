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Испания — Саудовская Аравия: онлайн-трансляция матча чемпионата мира
Игра второго тура группового турнира ЧМ-2026.
Кто не сыграет в матче Испания — Саудовская Аравия
В составе сборной Испании не сыграет Виктор Муньос. Он восстановился к старту ЧМ-2026, однако затем на тренировке получил повреждение. Также не до конца готов Ламин Ямаль. На поле он, скорее всего, выйдет, но не с первых минут.
У Саудовской Аравии кадровых потерь нет, все футболисты готовы сыграть против испанцев.
Испания — Саудовская Аравия: личные встречи
На ЧМ-2006 в Германии сборные Испании и Саудовской Аравии тоже были в одной группе и тоже под буквой Н. Тогда команды встретились уже в третьем туре, и испанцы победили 1:0.
После этого Испания и Саудовская Аравия еще дважды играли в товарищеских матчах. В 2010 году «красная фурия» победила 3:2, а в 2012-м разгромила соперника 5:0.
Испания — Саудовская Аравия: турнирное положение
В первом туре обе команды сыграли вничью. Испания не смогла забить сборной Кабо-Верде (0:0), а Саудовская Аравия не уступила Уругваю (1:1). После первого тура в группе Н все четыре команды имеют по одному очку.
Где смотреть трансляцию матча Испания — Саудовская Аравия
Игру Испания — Саудовская Аравия в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Начало трансляции — в 18.40. «СЭ» проведет текстовый онлайн этой игры.
Дата, место и время начала матча Испания — Саудовская Аравия
Матч сборной Испании против Саудовской Аравии состоится в воскресенье, 21 июня, в Атланте, на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум». Начало игры — в 19.00.
В воскресенье, 21 июня, на чемпионате мира по футболу в группе Н состоится матч между сборными Испании и Саудовской Аравии. Игра пройдет в США на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум». Она начнется в 19.00 по московскому времени.
Сборная Испании в первом матче сенсационно не смогла обыграть Кабо-Верде, сыграв вничью с дебютантом турнира (0:0). Во втором туре испанцам нужно побеждать, чтобы возглавить свою группу.
Саудовская Аравия неплохо стартовала на ЧМ-2026, сыграв вничью со сборной Уругвая (1:1). Игра с испанцами не станет для нее определяющей, но саудиты наверняка попробуют зацепиться за очки и здесь.
«СЭ» будет подробно следить за матчем Испания — Саудовская Аравия. Присоединяйтесь!