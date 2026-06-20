Кто не сыграет в матче Испания — Саудовская Аравия

В составе сборной Испании не сыграет Виктор Муньос. Он восстановился к старту ЧМ-2026, однако затем на тренировке получил повреждение. Также не до конца готов Ламин Ямаль. На поле он, скорее всего, выйдет, но не с первых минут.

У Саудовской Аравии кадровых потерь нет, все футболисты готовы сыграть против испанцев.