Нидерланды — Швеция: Гакпо, Исак и Дьекереш выйдут на поле с первых минут

Сборные Нидерландов и Швеции назвали составы на матч 2-го тура групповой стадии ЧМ-2026.

Нидерланды: Вербрюгген, Дюмфрис, ван Дейк, ван де Вен, ван Хекке, де Йонг, Гравенберх, Рейндерс, Гакпо, Мален, Бробби.

Запасные: Руфс, Флеккен, Гертрейда, Аке, Виффер, Хато, де Рон, Клюйверт, Тил, Копмейнерс, Вегхорст, Депай, Ланг, Саммервилл.

Швеция: Нордфельдт, Лагербилке, Линделеф, Хин, Гудмундссон, Бернхардссон, Нюгрен, Чельстрем, Айяри, Исак, Дьекереш.

Запасные: Сеттерстрем, Йоханссон, Юханссон, Свенссон, Экдаль, Старфельт, Смит, Строуд, Бергвалль, Сема, Сванберг, Зенели, Эланга, Нильссон, Али.

Сборная Швеции возглавляет таблицу группы F с 3 очками, Нидерланды делят вторую строчку с Японией — у обеих команд по 1 очку.

Матч Нидерланды — Швеция пройдет в субботу, 20 июня в Хьюстоне (США). Начало игры — в 20.00 (мск).