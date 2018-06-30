Дибров - о шансах сборной России: "Ну, мы же не идиоты"

Известный телеведущий Дмитрий Дибров невысоко оценивает шансы сборной России в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018 против Испании. По его словам, остается только надеяться, что россияне совершат сенсацию подобную победе Кореи над Германией (2:0).
– Что должно произойти, чтобы мы обыграли Испанию?
– (Продолжительный смех.) Наверное, нужно надеяться на то, что мы сыграем так же, как Корея с Германией.
– Значит, шансы есть?
– Вот что, товарищи. Конечно, мы очень переживаем за наших парней. Дзюба здорово поиграл в "Ростове" (Дибров родился в Ростове-на-Дону. – Прим. "СЭ"). Федя Смолов гостил у меня дома. Милейший, скажу я вам, человек, хорошо воспитанный! Но, боюсь, на этом комплименты в адрес сборной России заканчиваются. Дальше – серые будни. Ну, мы же не идиоты. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
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Сборная России на чемпионате мира по футболу //
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