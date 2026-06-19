Футбол
Чемпионат мира 2026
ЧМ по футболу 2026
Новости
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Судейство

Сегодня, 17:00

Губерниев о женщинах-арбитрах на ЧМ-2026: «Они судят не хуже мужчин»

Константин Белов
Корреспондент

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на высказывание ведущего «Матч ТВ» Андрея Романова о женщинах-арбитрах на чемпионате мира-2026 после матча Чехия — ЮАР (1:1).

Романов заявил, что женщины-арбитры должны проходить «более жесткое сито отбора, как и женщины-водители, с точки зрения того, как они ведут себя на дороге».

«Чем они ему не угодили? Женщины водят машину, как минимум, не хуже мужчин. И футбол, как мне кажется, судят тоже не хуже. Я вообще большой поклонник женщин. Я не профессор Фрейд, чтобы заглядывать в голову коллеги. Поэтому я за женщин», — сказал Губерниев «СЭ».

Тори Пенсо стала второй женщиной-арбитром, работавшей на мужском чемпионате мира главным судьей матча.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Чемпионат мира по футболу
Дмитрий Губерниев

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Расписание ЧМ
История
Прогнозы
Популярное видео
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
Материалы сюжета: Чемпионат мира по футболу 2026: групповой турнир ЧМ в США, Канаде и Мексике
В США и Австралии свои версии футбола. Вот что о них нужно знать
Бразилия — Гаити: онлайн трансляция ЧМ по футболу
Ведущий «Матч ТВ» Романов принес извинения за слова о женщинах-судьях на ЧМ-2026
Шотландия — Марокко: прямая трансляция матча ЧМ 2026 по футболу
Аленичев включил Англию в число главных фаворитов ЧМ-2026
Колыванов: «Игроки сборной Бразилии отвратительно играют в футбол»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Бразилия — Гаити: онлайн трансляция ЧМ по футболу

«Кинопоиск» отключил отображение счета на записях матчей ЧМ-2026

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости