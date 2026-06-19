Губерниев о женщинах-арбитрах на ЧМ-2026: «Они судят не хуже мужчин»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на высказывание ведущего «Матч ТВ» Андрея Романова о женщинах-арбитрах на чемпионате мира-2026 после матча Чехия — ЮАР (1:1).

Романов заявил, что женщины-арбитры должны проходить «более жесткое сито отбора, как и женщины-водители, с точки зрения того, как они ведут себя на дороге».



«Чем они ему не угодили? Женщины водят машину, как минимум, не хуже мужчин. И футбол, как мне кажется, судят тоже не хуже. Я вообще большой поклонник женщин. Я не профессор Фрейд, чтобы заглядывать в голову коллеги. Поэтому я за женщин», — сказал Губерниев «СЭ».



Тори Пенсо стала второй женщиной-арбитром, работавшей на мужском чемпионате мира главным судьей матча.