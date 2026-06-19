Лапочкин — о женщине-арбитре на ЧМ-2026: «Блестяще отработала»

Бывший арбитр Сергей Лапочкин поделился с «СЭ» мнением о судействе американки Тори Пенсо в матче Чехия — ЮАР (1:1) на чемпионате мира-2026.



«Тори Пенсо блестяще отработала. Она молодец, сама увидела тяжелый момент с пенальти, затем сама его назначила. В целом, продемонстрировала очень хорошее судейство в данной встрече», — сказал Лапочкин «СЭ».



39-летняя американка стала второй женщиной-арбитром, работавшей на мужском чемпионате мира главным судьей матча.



Первой женщиной-арбитром на чемпионатах мира в 2022 году стала Стефани Фраппар из Франции. Она работала на матче групповой стадии ЧМ-2022 между сборными Германии и Коста-Рики (4:2).

Давид Петросян