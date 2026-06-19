Футбол
Чемпионат мира 2026
ЧМ по футболу 2026
Новости
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Судейство

Сегодня, 14:45

Лапочкин — о женщине-арбитре на ЧМ-2026: «Блестяще отработала»

Бывший арбитр Сергей Лапочкин поделился с «СЭ» мнением о судействе американки Тори Пенсо в матче Чехия — ЮАР (1:1) на чемпионате мира-2026.

«Тори Пенсо блестяще отработала. Она молодец, сама увидела тяжелый момент с пенальти, затем сама его назначила. В целом, продемонстрировала очень хорошее судейство в данной встрече», — сказал Лапочкин «СЭ».

39-летняя американка стала второй женщиной-арбитром, работавшей на мужском чемпионате мира главным судьей матча.

Первой женщиной-арбитром на чемпионатах мира в 2022 году стала Стефани Фраппар из Франции. Она работала на матче групповой стадии ЧМ-2022 между сборными Германии и Коста-Рики (4:2).

Давид Петросян

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Сергей Лапочкин (судья)

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Расписание ЧМ
История
Прогнозы
Популярное видео
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
Материалы сюжета: Чемпионат мира по футболу 2026: групповой турнир ЧМ в США, Канаде и Мексике
Шотландия — Марокко: прямая трансляция матча ЧМ 2026 по футболу
Аленичев включил Англию в число главных фаворитов ЧМ-2026
Колыванов: «Игроки сборной Бразилии отвратительно играют в футбол»
Аленичев: «Связка Олисе и Мбаппе доставит соперникам много неприятностей»
Бесполезный пассажир или волшебник? Нужен ли Неймар сборной Бразилии
Аленичев назвал пять главных сюрпризов первого тура ЧМ-2026
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Аленичев назвал пять главных сюрпризов первого тура ЧМ-2026

Аленичев: «Связка Олисе и Мбаппе доставит соперникам много неприятностей»

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости