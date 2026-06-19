Коне о травме, полученной на чемпионате мира: «Это испытание моей веры и моего характера»

Получивший серьезную травму на чемпионате мира-2026 полузащитник сборной Канады Исмаэль Коне верит в преодоление всех трудностей.

24-летний футболист травмировался в матче против Катара (6:0), который прошел в ночь с 18 на 19 июня. По информации инсайдера Фабрицио Романо, у Коне перелом малоберцовой и большеберцовой костей.

«Аллах никогда не подводил меня. За всю мою жизнь — ни разу. Эта битва — испытание моей веры в него и моего характера. И, честно говоря, я готов к нему, потому что Аллах никогда не даст тебе испытания, которое ты не сможешь преодолеть, а быть испытанным — это величайший дар от Бога», — написал Коне в своих соцсетях.

Футболист поблагодарил болельщиков, отметив, что их любовь и поддержка ощутимы.

«Вы даже не представляете, как я благодарен каждому, кто связался со мной и кто держит меня в своих молитвах. Канадским братьям: то, что вы сделали вчера, останется со мной навсегда. Я скоро вернусь, и мы продолжим создавать новые воспоминания вместе», — добавил он.

На старте группового турнира чемпионата мира Канада сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной (1:1). В третьем туре канадцы 24 июня встретятся с Швейцарией.