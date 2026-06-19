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Сегодня, 15:45

Аленичев включил Англию в число главных фаворитов ЧМ-2026

Бывший футболист сборной России Дмитрий Аленичев в авторской колонке для «СЭ» высказался об игре сборной Англии на чемпионате мира-2026.

По словам Аленичева, после матча с Хорватией он готов включить англичан в число главных претендентов на титул.

«Англию смело добавлял бы в число главных претендентов на титул», — сказал эксперт.

Аленичев отметил, что во втором тайме команда Томаса Тухеля выглядела гораздо агрессивнее.

«Против Хорватии «Три льва» очень понравились во втором тайме, когда заиграли гораздо агрессивнее», — подчеркнул он.

По мнению бывшего тренера «Спартака», при Тухеле сборная Англии стала играть заметно ярче, чем при Гарете Саутгейте.

«При этом специалисте англичане демонстрируют намного более живое зрелище, куда лучше используют свой высочайший атакующий потенциал», — отметил Аленичев.

Отдельно эксперт высказался о нападающем сборной Англии Харри Кейне.

«Если бы чемпионат мира заканчивался сегодня, присудил бы «Золотой мяч» Кейну. У него с начала сезона-2025/26 69 голов за 63 матча за «Баварию» и сборную. Фантастический показатель!» — заявил Аленичев.

Аленичев добавил, что хотел бы видеть такую сборную Англии на поздних стадиях турнира.

Чемпионат мира-2026 проходит в трех странах — США, Канаде и Мексике. В турнире впервые в истории участвуют 48 сборных.

Дмитрий Аленичев и&nbsp;Криштиану Роналду.«Роналду — «якорь» Португалии. «Золотой мяч» нужно вручить Кейну». Колонка Аленичева
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Чемпионат мира по футболу 2026

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