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Шотландия — Марокко: прямая трансляция матча ЧМ 2026 по футболу

Шотландия и Марокко сыграют в матче группового этапа ЧМ-2026 20 июня
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Сборная Шотландии.
Фото Global Look Press

Сборные Шотландии и Марокко сыграют в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026 в ночь на субботу, 20 июня. Игра состоится на стадионе «Джилетт» в Фоксборо (США). Стартовый свисток прозвучит в 01.00 по московскому времени. Матч Шотландия — Марокко можно посмотреть бесплатно в приложении WINLINE.

Чемпионат мира. Группа C.
20 июня, 01:00. Gillette Stadium (Фоксборо)
Шотландия
Марокко

Шотландия стартовала на чемпионате мира с победы над Гаити со счетом 1:0. Марокко в первом туре сыграло вничью с Бразилией — 1:1. Команды выступают в группе C, где также играют сборные Бразилии и Гаити.

ЧМ-2026 пройдет в трех странах — США, Канаде и Мексике. Впервые в турнире примут участие 48 сборных вместо 32.

Все матчи чемпионата мира по футболу — 2026 смотрите бесплатно в приложении WINLINE.

За основными событиями и результатом игры можно следить в матч-центре на нашем сайте.

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