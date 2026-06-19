Мостовой: «У США выше шансы на победу, Австралия предыдущий матч выиграла чудом»

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» поделился мнением о предстоящем матче сборной США против Австралии на чемпионате мира-2026.

«На мой взгляд, Австралия предыдущий матч выиграла чудом. Все же прекрасно помнят, что Турция доминировала всю игру и даже установила рекорд по ударам. Австралийцы же провели две контратаки и забили. Понятное дело, что каждый матч так происходить не будет. Считаю, что у США хорошая сборная, и их шансы на победу выше. Австралия уже совершила одно мини-чудо, сомневаюсь, что это произойдет во второй раз», — сказал Мостовой «СЭ».

Сборная США сыграет с Австралией в пятницу, 19 июня, на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле. Начало — в 22:00 по московскому времени.

(Александр Антоняк)