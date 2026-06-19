Сборные США и Австралии сыграют в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026 в пятницу, 19 июня. Встреча группы D пройдет на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле (США). Начало игры — в 22.00 по московскому времени.

Чемпионат мира. Группа D.

19 июня, 22:00. Lumen Field (Сиэтл)

Видеотрансляцию матча США — Австралия можно посмотреть на телеканале «Матч ТВ», сайте matchtv.ru и в сервисах Okko и «Кинопоиск». Начало прямого эфира — в 21.40 мск.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Следить за ключевыми событиями и результатом игры США — Австралия можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Сборная США стартовала на чемпионате мира с победы над Парагваем со счетом 4:1. Австралия в первом туре обыграла Турцию — 2:0. Команды выступают в группе D, где также играют Турция и Парагвай.

Чемпионат мира-2026 проходит в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые участвуют 48 сборных вместо 32.

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