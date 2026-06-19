Аленичев: «Связка Олисе и Мбаппе доставит соперникам много неприятностей»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Аленичев в авторской колонке для «СЭ» оценил игру сборной Франции на старте чемпионата мира-2026.

Аленичев признался, что был впечатлен действиями Сенегала в первом тайме матча против французов.

«Меня поразила игра Сенегала в первом тайме: самоотверженная, смелая, я бы даже сказал, наглая. Соперники грамотно прессинговали французов на чужой половине поля», — сказал Аленичев.

При этом, по мнению эксперта, второй тайм подтвердил высокий уровень сборной Франции и ее атакующей линии.

«Связка Олисе и Мбаппе доставит на этом турнире очень много неприятностей оппонентам», — заявил бывший главный тренер «Спартака».

Аленичев считает, что Килиан Мбаппе будет одним из главных претендентов на индивидуальные награды чемпионата мира.

«Килиан будет претендовать и на титул лучшего бомбардира, и на звание лучшего игрока ЧМ», — отметил он.

Также Аленичев выразил уверенность, что Усман Дембеле прибавит по ходу турнира.

«Дембеле на старте продемонстрировал невыразительный футбол, но думаю, тоже придет в себя и вызовет головную боль у соперников», — добавил эксперт.

Чемпионат мира-2026 проходит в трех странах — США, Канаде и Мексике. В турнире впервые в истории участвуют 48 сборных.