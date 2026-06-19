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Сегодня, 17:35

«Кинопоиск» отключил отображение счета на записях матчей ЧМ-2026

По итогам первой недели ЧМ-2026 аудитория турнира на «Кинопоиске» превысила 2,5 млн подписчиков. При этом 38% аудитории, помимо прямых трансляций, смотрят матчи в записи или в формате обзоров.

«Чемпионат мира в Северной Америке с разницей в 7-10 часов во времени меняет все. Мы быстро увидели, что желающих смотреть полные записи и обзоры, а не лайвы существенно выше обычного: если сравнивать с остальным сезоном, то число тех, кто смотрит записи, выше примерно в шесть раз. Поэтому на этой неделе мы сделали небольшую доработку, отключив отображение счета у записей, и сделали их заметнее на спортивной витрине «Кинопоиска». Надеемся, что станет удобнее всем», — заявил руководитель продукта спортивных трансляций «Кинопоиска» Михаил Калашников.

Отключить счет можно и вручную, эта опция есть в разделе «Настройки» в профилях пользователей. Кроме того, к старту чемпионата мира на «Кинопоиске» появились новые функции в разделе «Спорт», среди которых друзья среди болельщиков, live-счетчик аудитории и статистика ожидаемых голов — подробнее о них можно почитать здесь.

Также сегодня платформа раскрыла топ матчей первого тура по аудитории на «Кинопоиске». В топ-3 вошли матчи сборных матч Португалии и ДР Конго, Франции и Сенегала, а также Германии — Кюрасао.

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