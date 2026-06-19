Колыванов: «Игроки сборной Бразилии отвратительно играют в футбол»
Бывший главный тренер молодежной сборной России Игорь Колыванов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча Бразилия — Гаити на чемпионате мира-2026.
«Бразильцам надо выигрывать. Первый матч они отыграли крайне неудачно. Бразилия вообще последние годы не выглядит как фаворит, отвратительно играет в футбол. Других вариантов, кроме как выиграть этот матч, у них нет. От них сейчас вообще все что угодно можно ожидать. Откровенных лидеров нет. Винисиус? Он то играет ярко, то не играет», — сказал Колыванов «СЭ».
Матч группы С Бразилия — Гаити пройдет в ночь с 19 на 20 июня и начнется в 03.30 по московскому времени.
Давид Петросян
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