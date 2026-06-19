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Сегодня, 14:45

Аленичев назвал пять главных сюрпризов первого тура ЧМ-2026

Дмитрий Аленичев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Аленичев в авторской колонке для «СЭ» назвал главные сюрпризы первого тура чемпионата мира-2026.

По мнению Аленичева, в первом туре произошло сразу пять неожиданных результатов.

В их число он включил ничьи Испании с Кабо-Верде, Португалии с ДР Конго и Бразилии с Марокко.

«Ничьи Испании с Кабо-Верде, Португалии с ДР Конго, Бразилии с Марокко — это три», — сказал Аленичев.

Отдельно эксперт отметил поражение сборной Турции от Австралии.

«Турция полностью доминировала над Австралией: и по владению мячом, и по ударам — 30, а у соперника только три. Тем не менее получилось 0:2», — подчеркнул он.

Пятым сюрпризом Аленичев назвал матч Нидерландов и Японии, в котором японцы смогли сравнять счет на 89-й минуте.

Также эксперт выделил игру вратаря сборной Кабо-Верде Возиньи в матче с Испанией.

«Человек провел матч всей жизни», — отметил Аленичев.

Чемпионат мира-2026 проходит в трех странах — США, Канаде и Мексике. В турнире впервые в истории участвуют 48 сборных.

Дмитрий Аленичев и&nbsp;Криштиану Роналду.«Роналду — «якорь» Португалии. «Золотой мяч» нужно вручить Кейну». Колонка Аленичева

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Дмитрий Аленичев

Чемпионат мира по футболу 2026

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