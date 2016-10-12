Министр спорта России и глава РФС Виталий Мутко на форуме "Россия – спортивная держава" заявил, что футбольной сборной России нужны суперзвезды уровня нападающего Уэльса и мадридского "Реала" Гарета Бэйла, передает спецкор "СЭ" Дмитрий СИМОНОВ.
– России нужен Бэйл. А лучше три Бэйла. Но их ведь надо растить, – сказал Мутко.
Kubannnec
onlywhitespartak, а я всё не знал как написать) Спасибо и +1000 ))
17:37
Бен Ричардс
России нужны: Нойер, Боатенг,Карвахаль,Хорди Альба, Хуммельс, Хедира,Мюллер,Погба,Рональдо,Месси,Неймар. Причём желательно через год, чтобы успели сыграться. Если будут,тогда можно обойтись без трёх Бейлов.
16:58
Flamenco
onlywhitespartak Может от одного Мутко избавится и без Белла справимся !?) 16:25 _________________________________________________________________________________________________________________ МУТКО БУДЕТ ВСЕГДА, ЭТО СЕРЬЁЗНЫЙ ТИП
16:37
BATAMAN
Если мы взглянем на небо вооруженным глазом, мы можем увидеть там две звездочки.. . три звездочки.. . четыре звездочки.. . Лучше всего, конечно, пять звездочек
16:27
Любитель выпить и закусить
ВИТАЛИЙ МУТКО: "РОССИИ НУЖЕН БЭЙЛ. А ЛУЧШЕ ТРИ БЭЙЛА" ========================================================= России нужен СТАЛИН, а лучше три СТАЛИНА, тогда уж точно футболёры заиграют.
16:26
onlywhitespartak
Может от одного Мутко избавится и без Белла справимся !?)
16:25
= Даль =
Жоаузинью: "Как житель России я бы очень хотел сыграть за сборную" === Успокойся, ты уже принят в Клуб-100 на СЭ.
16:24
Termin79
"Ну ладно, 5 Бэйлов, 2 Месси и одного КриРо. А Акинфея не трожьте!"
16:23
= Даль =
у Бейла бабушка русская, наверняка. как у Жоазиньо.
16:22
= Даль =
Но их ведь надо растить, – сказал Мутко.====== "Я же президент РФС. это моя главная задача". - добавил он.
16:20
St-john
Чудила, а они что - на грядке растут? Из капусты внезапно появляются? Это и есть твоя основная задача - организовать весь футбольный процесс так, чтобы появлялись такие профи. Это задача именно верхнего руководителя, только у него в руках находятся все необходимые рычаги. Так что читаешь этот бред и удивляешься, он словесным поносом нас что - всех отвлечь хочет? Ничего по делу, обтекаемые фразы всегда и всюду. Настоящий политик, вот только накер такой у руля спортивной федерации нужен?
16:15
Flamenco
"России нужен Мутко. А лучше три Мутко" т.е. "МММ"
16:09
механик39
У нас есть Тарасов ( вместе с майкой ) Кокорин и Черчесов .
16:07