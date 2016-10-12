Виталий Мутко: "России нужен Бэйл. А лучше три Бэйла"

Министр спорта России и глава РФС Виталий Мутко на форуме "Россия – спортивная держава" заявил, что футбольной сборной России нужны суперзвезды уровня нападающего Уэльса и мадридского "Реала" Гарета Бэйла, передает спецкор "СЭ" Дмитрий СИМОНОВ.

– России нужен Бэйл. А лучше три Бэйла. Но их ведь надо растить, – сказал Мутко.