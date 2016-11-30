Василий Березуцкий: "С уходом Игнашевича чувствую себя в сборной сиротой"

В понедельник в редакции "СЭ" капитан сборной России Василий Березуцкий вместе с двукратным обладателем Кубка конфедераций Жулиу Баптистой представили трофей, который летом 2017 года будет разыгран в нашей стране. А до начала церемонии Березуцкий в эксклюзивном интервью рассказал, продолжит ли выступления за национальную команду, дал оценку лидерству "Спартака" и вспомнил о Романе Еременко. Он подчеркнул, что не знает, выступит ли в составе национальной команды на Кубке конфедераций-2017.

– Лично вы без многолетнего партнера по центру обороны Сергея Игнашевича в сборной осиротели?

– Если честно, действительно чувствую себя в нынешней команде сиротой. Потому что тех, с кем прошла моя карьера, в ней почти не осталось. Так что ощущение немного странное.

– Не так давно вы сказали, что не уверены, выступите ли на домашнем чемпионате мира. А в следующем, 2017-м?

– Не знаю. Я же не в курсе, что думает главный тренер. В принципе буду готовиться, а уж как позволит здоровье… Посмотрим.

– То есть лучше не загадывать?

– В таком возрасте делать это уже нельзя. Я видел футболистов, у которых все "отключалось" чуть ли не в один день – и они уже не могли выступать на прежнем уровне. (Виталий АЙРАПЕТОВ, Вячеслав КОРОТКИН)

Полностью интервью Березуцкого