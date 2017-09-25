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12:44 | Футбол — Сборная России

В сборную России вызваны семь игроков "Зенита", пять из ЦСКА и три из "Спартака"


В сборную России на контрольные матчи с Кореей (7 октября, Москва, "Арена ЦСКА", 17:00) и Ираном (10 октября, Казань, "Казань Арена", 19:00) вызваны семь представителей "Зенита". Команду из Санкт-Петербурга в сборной будут представлять Андрей Лунев, Александр Ерохин, Юрий Жирков, Далер Кузяев, Игорь Смольников, Александр Кокорин и Дмитрий Полоз.

 
Главный тренер сборной России Станислав ЧЕРЧЕСОВ (справа) и Александр КОКОРИН.Черчесов вызвал в сборную России Кокорина, Дзюбу - нет

Второе место по числу представителей в сборной занимает ЦСКА. Армейцев в предстоящих играх будут представлять пять футболистов: Игорь Акинфеев, Виктор Васин, Александр Головин, Алан Дзагоев и Мариу Фернандес.

Также в национальную команду вызваны по три представителя "Спартака" (Георгий Джикия, Илья Кутепов, Александр Самедов), "Локомотива" (Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Дмитрий Тарасов) и "Рубина" (Владимир Гранат, Федор Кудряшов, Магомед Оздоев).

Кроме того, в сборную приглашены два футболиста "Тосно" (Евгений Чернов, Антон Заболотный), а также по одному игроку из тульского "Арсенала" (Владимир Габулов), "Краснодара" (Федор Смолов), "Фенербахче" (Роман Нойштедтер) и "Кельна" (Константин Рауш).

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