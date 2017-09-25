В сборную России вызваны семь игроков "Зенита", пять из ЦСКА и три из "Спартака"

В сборную России на контрольные матчи с Кореей (7 октября, Москва, "Арена ЦСКА", 17:00) и Ираном (10 октября, Казань, "Казань Арена", 19:00) вызваны семь представителей "Зенита". Команду из Санкт-Петербурга в сборной будут представлять Андрей Лунев, Александр Ерохин, Юрий Жирков, Далер Кузяев, Игорь Смольников, Александр Кокорин и Дмитрий Полоз.
Второе место по числу представителей в сборной занимает ЦСКА. Армейцев в предстоящих играх будут представлять пять футболистов: Игорь Акинфеев, Виктор Васин, Александр Головин, Алан Дзагоев и Мариу Фернандес.
Также в национальную команду вызваны по три представителя "Спартака" (Георгий Джикия, Илья Кутепов, Александр Самедов), "Локомотива" (Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Дмитрий Тарасов) и "Рубина" (Владимир Гранат, Федор Кудряшов, Магомед Оздоев).
Кроме того, в сборную приглашены два футболиста "Тосно" (Евгений Чернов, Антон Заболотный), а также по одному игроку из тульского "Арсенала" (Владимир Габулов), "Краснодара" (Федор Смолов), "Фенербахче" (Роман Нойштедтер) и "Кельна" (Константин Рауш).
Опрос
- Рубин
- Игорь Акинфеев
- Алан Дзагоев
- Александр Самедов
- Александр Кокорин
- Дмитрий Тарасов (футбол)
- Владимир Габулов
- Виктор Васин
- Владимир Гранат
- Федор Кудряшов
- Локомотив М (футбол)
- Игорь Смольников
- Зенит СПб
- ЦСКА (футбол)
- Сборная России (футбол)
- Спартак (футбол)
- Фенербахче (Футбол)
- Краснодар
- Юрий Жирков
- Сборная Кореи (Футбол)
- Сборная Ирана (футбол)
- Кельн
- Константин Рауш
- Федор Смолов
- Арсенал Тл
- Магомед Оздоев
- Дмитрий Полоз
- Роман Нойштедтер
- Антон Заболотный
- Мариу Фернандес (футбол)
- Илья Кутепов
- Александр Ерохин (футбол)
- Алексей Миранчук
- Тосно
- Александр Головин (футбол)
- Антон Миранчук
- Далер Кузяев
- Андрей Лунев
- Георгий Джикия
- Евгений Чернов