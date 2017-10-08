Олег Романцев: "Оборона сборной России еще может измениться"

Бывший главный тренер "Спартака" и сборной России Олег Романцев по итогам товарищеского матча против сборной Кореи (4:2) отметил, что россиянам противостоял мобильный соперник с хорошим футбольным вкусом. Специалист высказал мнение, что полузащитник "Зенита" Юрий Жирков мог бы быть более полезен сборной, если бы играл в атаке.

- Что скажете об очередном сопернике российской сборной? Многие считают, что Корея не из тех, на ком можно проверить готовность.

- Ну и зря. В субботней встрече было видно, что нам противостояла мобильная, с хорошим футбольным вкусом команда, играющая в быстрой, современной манере. Да, корейцы создали не слишком много моментов. Но не выручи Акинфеев после ударов 7-го и 22-го номеров (Сон Хын Мина и Квон Чхан Хуна. - Прим. "СЭ"), то гости могли бы забить и побольше. А вот еще два шанса использовали. В целом мы переигрывали оппонентов, больше владели инициативой, однако - особенно в концовке - азиаты нервы нашим потрепали. Так что спарринг вышел очень полезным. Уверен, на чемпионате мира сборная Кореи еще удивит.

- Для Черчесова главной проблемой остается оборона?

- Она одна из многих. А выделяют ее прежде всего потому, что завершили карьеры в сборной Игнашевич и братья Березуцкие. А ведь это та линия, с которой начинается команда. И то, что с качественными защитниками у нас не густо, обостряет вопрос.

- Именно поэтому Черчесов, несмотря на игровые ляпы в ЦСКА, продолжает доверять Васину?

- Подобное предположение имеет право на жизнь. Но здесь последнее слово всегда за тренером. Уж кто-кто, а Черчесов со своим вратарским опытом должен чувствовать, на что способен защитник. И если решает, что Васин ему поможет, то имеет на это полное право. Хотя, допускаю, что перестановки в обороне еще будут.

- Тактика с тремя защитниками не слишком рискованна?

- Если крайние хавы в состоянии в течение всей встречи перепахивать фланги от и до, то такая расстановка может оказаться вполне удачной. На мой взгляд, и Жирков, и Самедов вполне справляются. В чем мы в очередной раз и убедились.

- Часто спорят, где оптимальное место Жиркова - на фланге обороны или полузащиты?

- Мне кажется Юрий, с его техникой, обводкой, умением отдать пас, как атакующий хавбек способен принести больше пользы. Хотя и защитникам он обычно помогает охотно. (Александр ЛЬВОВ)

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