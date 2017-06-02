Мутко прилетел в Австрию к сборной России

Вице-премьер и глава РФС Виталий Мутко прибыл в Австрию, где сборная России проводит подготовку к Кубку конфедераций, передает из Нойштифта спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. Он посетил пятничную тренировку команды. Вместе с главой РФС прилетел и генеральный директор организации Александр Алаев. Планируется, что он отправится с ней в Будапешт на товарищеский матч против Венгрии.

Напомним, что подопечные Станислава Черчесова проводят тренировочный сбор в Австрии в преддверии Кубка конфедераций-2017. После австрийского сбора у России запланированы контрольные матчи против Венгрии (5 июня, Будапешт) и Чили (9 июня, Москва). Соперниками сборной в групповом турнире Кубка конфедераций-2017 станут Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

