Маринату Гильерме назвал лучших вратарей мира

Голкипер сборной России и "Локомотива" Маринату Гильерме назвал трех лучших вратарей в мире на данный момент. Футболист признался, что ему нравится игра вратаря "Атлетико" Яна Облака.

– Марк-Андре тер Штеген ("Барселона"), Тибо Куртуа ("Реал") и Ян Облак ("Атлетико"), – сказал Гильерме в прямом эфире социальной сети "Вконтакте". – Сейчас Куртуа только приехал в новую команду, и ему сложно, но на чемпионате мира он хорошо отыграл. Хотел бы особенно отметить Облака, мне очень нравится его игра.

Ближайший матч сборная России сыграет против сборной Германии 15 ноября, СЭ проведет онлайн-трансляцию, начало – в 22.45 (мск).