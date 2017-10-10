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21:35 | Футбол — Сборная России

Карлуш Кейруш: "Азмун еще прибавит"


Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш после товарищеского матча с Россией (1:1) выразил уверенность в том, что нападающий Сердар Азмун, который стал автором гола, в национальной команде получает дополнительную мотивацию. По словам специалиста, форвард, выступающий за "Рубин", еще прибавит.

– Есть ли секрет результативности у Сердара Азмуна? В сборной он забивает, в клубе – нет, – вопрос Кейрушу.

– Азмун – молодой талантливый игрок. Сборная для него это вызов, здесь он получает дополнительную мотивацию. Я много работал с молодыми футболистами. Чувствую, что и Азмун наберется опыта, станет стабильнее.

Он ведь в последнее время часто переходил – то из Казани, то обратно. Это определенное испытание. Думаю, Сердар прибавит. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Россия - Иран

 

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